Politiek gekonkel in de F1-strijd tussen Zandvoort en Assen

AMSTERDAM - Het terughalen van de Formule 1 naar Nederland leidt achter de schermen tot een verwoede strijd tussen de circuits van Zandvoort en Assen. Betrokkenen betichten elkaar van leugens en politiek gekonkel. Een slechte zaak, in de eerste plaats voor Zandvoort dat nog tot 1 april het exclusiviteitsrecht heeft om tot een driejarige deal (vanaf 2020) te komen met organisator Formula One Management: FOM. Vijf vragen over de laatste ontwikkelingen in een heuse soap.