De Jong: ’Ik win het liefst de Chamions League’

Ajax heeft zelfs nog kans op de triple. „Als ik mag kiezen, win ik natuurlijk het liefst de Champions League”, zegt de middenvelder desgevraagd. „Maar die prijs is misschien wel het meest onrealistisch. Dus ik denk dat voor iedereen binnen Ajax het kampioenschap wel het belangrijkste is.”

Must

Ajax werd dit seizoen voor 53 miljoen euro vertimmerd en dus is de titel ook wat De Jong betreft een must. „We hebben heel veel punten gehaald. Maar PSV pakt er tot op heden meer. Ondanks die grote concurrentie moeten we kampioen worden. Zeker! Maar als we 89 punten halen en tweede worden, zou ik het geen schande willen noemen. Ja, dan zou ik mezelf inderdaad wel voor mijn kop slaan.”

Het is nu of nooit. „Ik vertrek na dit seizoen bij Ajax en de kans is groot dat er meer spelers weggaan. De honger naar een prijs is dit jaar nog groter dan normaal, omdat het onze laatste kans is en het al een tijd geleden is dat Ajax kampioen was. Voor veel jongens en mij zou het ook de eerste prijs zijn en iedereen hunkert daarnaar. We hebben het vaak over het kampioenschap. We voelen dat het kan en we moeten ervoor zorgen dat het gebeurt.”

