’We laten het gezicht van Ajax weer zien in Europa’

Edwin van der Sar Ⓒ Telesport

Vanavond wacht ons een fantastische wedstrijd. Het is prachtig om in maart een beslissend duel te spelen in het Bernabeu-stadion tegen Real Madrid, met als inzet een plek in de kwartfinale van de Champions League. Gisteravond heb ik in het stadion nog de training gevolgd en de spirit in de ploeg is heel goed.