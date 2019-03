Otter: ’Benieuwd hoe ze met de druk omgaat’

De Nederlandse bondscoach is benieuwd hoe Suzanne Schulting omgaat met haar rol. Bij tien wereldbekerwedstrijden waar ze dit seizoen aan meedeed, eindigde ze negen keer op podium.

Favoriet

Ook won Schulting bij het Europees kampioenschap met overmacht goud. „Zo’n prestatiereeks komt niet vaak voor. Alles wat ze dan niet wint, valt tegen. Suzanne wordt door iedereen gezien als favoriete”, aldus Otter, die het toernooi daarom ook als belangrijk leermoment ziet.

„Het is een goede les in aanloop naar de Winterspelen van 2022 in Peking. Het goed kunnen omgaan met het verwachtingspatroon. Suzanne legt zichzelf de druk ook op”, weet Otter. „Je kunt bij de WK-shorttrack gemiddeld wel de beste zijn, maar het is een puntensysteem. Er moet heel erg gerekend worden.”

De Nederlandse coach vindt de wereldkampioenschappen geslaagd als Schulting op het podium eindigt en ook de relayploeg bij de vrouwen een medaille aan het toernooi overhoudt. Bij de mannen zijn de verwachtingen, zonder de van brandwonden herstellende Sjinkie Knegt, minder hooggespannen.