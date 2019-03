Tuitert: ’Goed dat Patrick geen alfamannetje is’

Patrick Roest is volgens jurylid Mark Tuitert de nieuwe standaard. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Patrick Roest kroonde zich afgelopen weekeinde niet alleen voor de tweede keer in zijn prille loopbaan tot wereldkampioen allround, ook verbrak hij het puntenrecord van Shani Davis. Schaatser van het Jaar-jurylid Mark Tuitert zag in Calgary terug wat hij op deze plek al eerder riep: Roest is de nieuwe standaard.