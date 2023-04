Burgemeester Leeuwarden verrast door bezwaar tegen weren uitfans: ’Trek het in’

Het aangekondigde bezwaarschrift van Feyenoord, FC Utrecht, RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles en FC Emmen moet volgens de Friese krant nog gemotiveerd worden. „Dit gaat ons beide een hoop juridische capaciteit kosten, met alle financiële consequenties van dien. Als gemeenten en voetbalclubs zouden we het samen veiliger moeten maken voor het publiek, in plaats van met elkaar ruzie te maken in de rechtbank”, zegt Buma.

Buma nam eind februari het besluit om dit seizoen geen bezoekende voetbalsupporters meer toe te laten na de uit de hand gelopen derby met sc Heerenveen. Dat de vijf clubs daadwerkelijk naar de rechter stappen, komt voor Buma als een onaangename verrassing. „Dat beeld van die aansteker in het Feyenoord-stadion was voor mij een trigger. Ik dacht: dat bezwaar komt niet meer”, zegt Buma. Hij duidt op het incident in de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, waarbij Ajacied Davy Klaassen een hoofdwond opliep door een uit het publiek geworpen aansteker.