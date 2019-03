Sport Kort: Pijnlijke nederlaag Bucks in NBA

Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor van het veel lager geklasseerde Phoenix Suns. Ⓒ Hollandse Hoogte

