Sunweb-baas: ’Er willen niet alleen engeltjes bij ons rijden’

„Dit is zeer teleurstellend, ik word hier verdrietig van”, zegt Spekenbrink. „Dit is een op het oog jonge normale kerel die we destijds bij de ploeg hebben gehad en van wie je dit soort dingen niet verwacht. Als je dit dan hoort, denk je alleen maar: dit is superslecht voor de wielersport.”

De 28-jarige Preidler, die zijn contract inleverde bij Groupama-FDJ, liet in zijn bekentenis weten dat hij tijdens die bewuste Giro van 2017 niet heeft gezondigd. En dat hij zich pas na zijn Sunweb-tijd met dopingpraktijken (eind 2018) heeft ingelaten. Hij benadrukt dat alleen bloed is afgenomen en dat het nooit is teruggebracht in zijn lichaam.

’Luchtje’

„We moeten ook niet naïef zijn hè. Iemand die 15.000 euro betaalt aan een dopingarts, doet dat niet voor niets”, countert Spekenbrink, die bij zijn team het beleid hanteert dat renners waar een ’luchtje’ aan zit nooit in aanmerking komen voor een contract. „Bij ons werd hij regelmatig gecontroleerd. Maar wij moeten niet denken dat alleen de engeltjes bij ons willen rijden, en wij kunnen niet roepen dat we nooit een coureur zullen hebben die positief is. Ook daarin zijn we niet naïef.”

„Wat we wel kunnen en blijven doen is de controles verscherpen. Daarom werken wij als ploeg intensief met het Nada (antidopingagentschap, red.). Al is het cru dat dit via de politie naar buiten is gekomen. Je kunt mensen niet veranderen, maar gedrag wel. Dit is dan ook een oproep om met z’n allen te blijven streven naar een schonere sport.”

Gepakt

Ook Preidlers landgenoot Stefan Denifl heeft het gebruik van bloeddoping toegegeven. Afgelopen week kwam de Oostenrijkse dopingzaak aan het rollen. Tijdens de WK noordse nummers in Seefeld werden vijf langlaufers opgepakt, als spil in de affaire wordt de Duitse arts Mark Schmidt genoemd.