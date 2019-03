Tagliafico: ’Een man-tot-mangevecht van maken’

Ajax gaat in Santiago Bernabeu voor een stunt door Real Madrid uit te schakelen in de Champions League. „Ik geloof dat wij het kunnen.”

Dat zegt Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico tijdens een interview met de Spaanse sportkrant Marca. „Ik geef nooit op. We gaan er een man-tot-mangevecht van maken tegen Real Madrid.”

Stunt

De Argentijnse linksback heeft vertrouwen in een goede afloop, maar hij weet ook dat het een lastig karwei zal worden. „Het is niet onmogelijk”, zegt Tagliafico over de 2-1 achterstand die Ajax moet wegpoetsen in Bernabeu. „Ik geloof erin dat wij de volgende ronde kunnen halen. Elke wedstrijd creëren wij veel kansen en we scoren veel goals. Als we onze kansen benutten, dan gaan we door.”

Amsterdamse bluf lijkt Tagliafico wel goed in de vingers te hebben. Ondanks de grote woorden van de Argentijn, was het namelijk Real Madrid die er met de winst vandoor ging uit Amsterdam. „Wij waren niet efficiënt genoeg”, zegt Tagliafico. „Ploegen als Real Madrid en Bayern München benutten elke kans die ze krijgen.”

VAR

Taglifico dacht tijdens de eerste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA voor even dat hij had gescoord tegen de Koninklijke. Hij zag echter zijn doelpunt afgekeurd worden na ingrijpen van de VAR. „Thuis spelen, scoren en de voorsprong pakken en daarna dat gevoel dat het doelpunt wordt weggenomen. Dat was een hele gekke situatie.”

De wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax gaat dinsdagavond om 21.00 van start en staat onder leiding van de Duitse arbiter Felix Brych, die de mogelijkheid heeft om tijdens de wedstrijd een beroep te doen op de VAR.