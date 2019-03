Speciale video geeft Ajax vleugels

De Amsterdammers schakelden ’s avonds op weergaloze wijze Real Madrid uit. Na 1-2 nederlaag in de Johan Cruijff ArenA werd in Madrid met maar liefst 1-4 gewonnen.

Ajax heeft er een handje van om in aanloop naar belangrijke Europese wedstrijden bijzondere video’s te publiceren. In 2017 ging het filmpje dat in aanloop naar de Europa League-finale werd gemaakt de hele wereld over.

In de nieuwste video van Ajax spreken familieleden van Donny van de Beek, Kasper Dolberg en Hakim Ziyech een persoonlijk bericht in.