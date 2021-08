Kapotte stadionverlichting zit ADO Den Haag - FC Emmen dwars

Video

‘Dit had ik niet verwacht van B&B Vol liefde Jacob!’

Jacob en zijn vier logees mogen eindelijk de B&B in Portugal verlaten, de quarantaine van twee weken zit erop. Terwijl de afgelopen tijd allesbehalve gezellig was, neemt hij de dames toch nog mee op een romantische date. En ook hier deed hij weer veel te veel zijn best, zag Eva van Riet.