UEFA weigert opmerkelijk wisselvoorstel Brych

Brych werkt al jarenlang samen met hetzelfde team: Mark Borsch en Stefan Lupp. Het trio floot onder andere samen tijdens WK’s (2014, 2018), EK 2016 en bij de Olympische Spelen (2012).

Akkefietje

Tijdens het Bundesliga-duel van vorige week maandag tussen Leipzig en Hoffenheim (1-1) botste Brych met zijn assistent-scheidsrechters. De reden hiertoe was een aantal controversiële buitenspelbeslissingen. De arbiters konden het moeilijk met elkaar eens worden. Zo meldt het Duitse Bild.

Brych diende na de wedstrijd een verzoek in bij de scheidsrechtersbaas van de Bundesliga, waarin hij om een nieuwe samenstelling vroeg. Hier werd gehoor aan gegeven en de navolgende wedstrijd (zaterdag; Schalke-Düsseldorf), stond de Duitse toparbiter met twee nieuwe grensrechters aan de aftrap: Fredrick Assmuth en Thomas Stein.

UEFA

De UEFA heeft het wisselverzoek van Brych, in tegenstelling tot de Bundesliga, echter afgewezen. Brych zal, ondanks het akkefietje, met zijn oude team de wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax moeten fluiten.

De UEFA staat alleen een wisseling toe als er sprake is van gezondheidsproblemen of als er sprake is van dringende familiezaken. Dit is bij Brych en zijn assistenten niet het geval.