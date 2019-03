Dopinggebruikers gewaarschuwd: ’We komen erachter van wie het bloed is’

Onderzoeksleider Dieter Csefan is ervan overtuigd dat meer sporters zullen toegeven dat ze bloeddoping hebben gebruikt. „Met een bekentenis uit eigen beweging voorkomen sporters namelijk dat ze in de gevangenis worden gezet”, zegt hij in een gesprek met het Oostenrijkse persbureau APA.

De dopingzaak openbaarde zich afgelopen week tijdens het WK noords skiën in Seefeld. Vijf langlaufers werden opgepakt, onder wie de Oostenrijkers Max Hauke en Dominik Baldauf. Hauke werd zelfs op heterdaad betrapt tijdens een bloedtransfusie.

Inval

De politie deed tegelijkertijd een inval in de Duitse stad Erfurt bij sportarts Schmidt, die wordt beschouwd als spil in de zaak. Er zijn naar verluidt veertig bloedzakken in beslag genomen en de onderzoekers proberen nu via DNA-sporen te achterhalen van welke sporters het bloed afkomstig is. „We denken dat we erachter kunnen komen wie de eigenaars van het bloed zijn.”

De Oostenrijkse wielrenners Georg Preidler en Stefan Denifl hebben inmiddels ook bekend bloeddoping te hebben gebruikt. Preidler heeft zijn contract bij de Franse wielerploeg Groupama-FDJ ingeleverd. Denifl, in 2017 winnaar van een bergetappe in de Vuelta, heeft momenteel geen ploeg.

Verbazing

Onderzoeksleider Csefan spreekt in het interview zijn verbazing uit over de onbeschaamdheid waarmee de sporters en de arts hun verbonden praktijken uitoefenden. „Dit is al jaren aan de gang, er was totaal niet het besef dat ze iets verkeerd deden”, maakt hij op uit de eerste verhoren. Volgens de krant Bild zou arts Schmidt volledig meerwerken met de opsporingsautoriteiten.