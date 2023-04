Max Verstappen moet meerdere erkennen in Sergio Pérez: ’Kan niet altijd perfect zijn’

Verstappen had pech met de safety car-situatie, na het stilvallen van Nyck de Vries, maar stond daarvoor ook al flink onder druk van Pérez. „Daarna moest ik weer pushen en probeerde ik in de buurt te blijven, maar mijn banden raakten wat oververhit, omdat ik hem probeerde te volgen”, aldus Verstappen. „Daarna had ik wat problemen met de balans van de auto en was ik veel met mijn tools aan het spelen. De laatste tien rondjes waren vervolgens weer best goed. Een beetje te laat, maar al met al is dit een goed resultaat voor het team.”

Net als Pérez raakte Verstappen de muur een paar keer. „Dat liet wel zien dat we aan het pushen waren en dan gebeurt dit op een stratencircuit. Volgende week is Miami weer een heel ander circuit dan hier. We hebben vandaag veel geleerd gedurende de race. Het kan niet altijd perfect zijn.”

Pérez is nu de eerste coureur die twee (hoofd)races heeft gewonnen op het stratencircuit van Baku. „Het ging heel goed vandaag, tijdens de eerste stint was onze bandendegradatie ook iets beter en kon ik de druk op Max houden”, zei Pérez, die nu zes punten achterstaat op Verstappen in de WK-stand. „Het was heel close en we waren echt aan het pushen, maar het is me gelukt om hem onder controle te houden.”