De Boer geeft Ajax kans: ’Als er een dag is, dan is het vandaag’

„Real Madrid steekt niet in beste vorm. Ze zijn bezig met een transitie na het vertrek van Cristiano Ronaldo. Het heeft tijd nodig om te wennen aan het feit dat hij er niet meer is”, zegt De Boer, die als speler van Barcelona beladen wedstrijden uitvocht in Bernabeu met de aartsrivaal uit de Spaanse hoofdstad.

Vorm

„Als er een dag is om in Bernabeu te winnen, dan is het vandaag (dinsdagavond, red.).” Ondanks de mindere vorm van de thuisploeg, schat De Boer de kansen van Real Madrid om zich voor de kwartfinales van de Champions League te kwalificeren hoog in. „Real is topfavoriet. Het is een ploeg die altijd een goed resultaat kan neerzetten. Daarnaast ligt de focus van Real alleen maar op het winnen van de Champions League.” De Koninklijke zijn namelijk al uitgeschakeld in de Copa del Rey - het nationale bekertoernooi in Spanje - en in de competitie heeft het een achterstand van twaalf punten op koploper FC Barcelona.

Talent

Bij de wedstrijd tussen Real Madrid en Ajax kijkt de oud-Ajacied ook uit naar al het jonge talent dat binnen de lijnen staat. „Het is een zeer indrukwekkende speler”, zegt De Boer over Real-aanvaller Vinicious Junior. „Het ontbreekt hem nog wel aan rust en kalmte voor het doel.”

Bij Ajax barst het ook van het talent, vindt De Boer. Er is in zijn ogen meer dan alleen Frenkie de Jong. De Spaanse media lijken echter het vizier maar al te graag te richten op de kersverse aankoop van FC Barcelona, die voor het eerst het hol van de leeuw zal betreden. „Ik denk niet dat De Jong de wedstrijd benadert als een Barcelona-speler. Als hij met Ajax wil winnen, dan zullen ze als team voor elkaar moeten strijden. Ik kijk uit naar de wedstrijd en hoop dat het lijkt op de eerste. Toen zei men: ’F***, wat een talent heeft Ajax’. Daar heb ik echt van genoten.”

Bekijk ook: Ajax motiveert spelers persoonlijke video