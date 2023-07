Formule 1 blijft tot en met 2030 racen in Oostenrijk

Nederlandse fans vieren feest na de winst van Max Verstappen bij de Sprint Race in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. Ⓒ ANP/HH

De Formule 1 blijft de komende jaren een race houden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Het contract met de promotor van de Grand Prix op het circuit van Spielberg is verlengd tot en met 2030. De overeenkomst is zondag bekendgemaakt, kort voor de Grote Prijs van Oostenrijk waarin Max Verstappen van poleposition start.