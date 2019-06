„Als je in de 89e minuut de winnende goal maakt, is er alleen maar euforie”, zei de doelvrouw na de nipte zege op Japan tegen de NOS. Lieke Martens sleepte Oranje er met twee doelpunten doorgeen. „Natuurlijk moeten we kritisch terugkijken komende dagen.”

In de tweede helft was het bijna een wonder dat Japan niet nog een doelpunt maakte. Oranje kraakte, maar Van Veenendaal en wat geluk sleepten Nederland er doorheen. „Maar we staan in de kwartfinales. Daarmee schrijven we historie.” Nederland staat voor de eerste keer in de kwartfinales van het WK.

Sari van Veenendaal keept sterk. Ⓒ AFP

Van Veenendaal besloot gewoon toe te kijken toen Martens in de voorlaatste minuut mocht aanleggen vanaf de stip. „Ik wilde het zien. Lieke Martens staat achter de bal. Van haar verwacht je dat ze bal erin schiet. Ik heb steeds vertrouwen gehouden. Lieke heeft zo veel kwaliteit. Dat gaat eruit komen.”

Bij de laatste acht treft Nederland de Italiaans vrouwen, die China vloerden: 2-0. „We willen dat het beter gaat, maar als je ziet wat we nu al neerzetten”, besloot Van Veenendaal.