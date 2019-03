Idrissi in voorselectie Marokkaanse elftal

R

De 23-jarige aanvaller van AZ maakte twee weken geleden bekend voor Marokko te kiezen in plaats van Oranje. Idrissi, die meerdere interlands voor Jong Oranje afwerkte, was bij bondscoach Ronald Koeman (nog) niet in beeld voor een plaats in zijn selectie.

Marokko speelt 23 maart tegen Malawi en plaatst zich bij winst voor de Afrika Cup. Drie dagen later volgt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië.

Renard maakt volgende week zijn definitieve groep bekend.