Weer dopingbekentenis in ’Operation Aderlass’

Hij maakte gebruik van de diensten van de in opspraak geraakte Duitse sportarts Mark Schmidt. Kärp is de achtste sporter die bekent in het dopingschandaal met de naam Operation Aderlass, dat ging rollen na invallen van de Oostenrijkse politie bij het WK noordse combinatie in Seefeld. „Ik kon niet langer leven met deze leugen”, aldus Kärp.

De Oostenrijkse rechercheur Dieter Csefan, die het onderzoek naar Schmidt en zijn klanten leidt, sprak al de verwachting uit dat meer sporters uit eigen beweging naar buiten zouden komen om dopegebruik te bekennen. Na de arrestaties van vijf langlaufers in Seefeld (de Oostenrijkers Max Hauke en Dominik Baldauf, de Kazak Aleksej Poltoranin en de Esten Karel Tammjärv en Andreas Veerpalau) bekenden ook twee wielrenners, de Oostenrijkers Georg Preidler en Stefan Denifl.

De wielrenunie UCI schorste dinsdag beide renners. Preidler had maandag zelf zijn contract ingeleverd bij zijn Groupama-FDJ, Denifl was al sinds begin dit jaar zonder ploeg.