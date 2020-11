Daverende verrassing ATP Finals: Djokovic én Nadal uitgeschakeld

Thiem en Djokovic gingen gelijk op in de eerste set, totdat de Oostenrijker het enige breakpunt van deze set kreeg. Hij benutte deze en zette de eerste set op zijn naam: 7-5.

Ook de tweede set waren er nauwelijks breekpunten en dus ging het naar een tie-break. En wat voor één. De Serviër kwam 4-2 voor, maar gaf deze voorsprong weer weg. Bij 6-5 kreeg Thiem zijn eerste wedstrijdbal, die Djokovic wist weg te werken. Uiteindelijk zou Thiem nog drie (!) matchpoints krijgen, maar Djokovic wist ze allemaal weg te werken en zelfs de tiebreak (12-10) en de set te winnen.

Tennisthriller

Er ontstond een ware tennisthriller in Londen tussen de twee, want ook in de derde en beslissende set wisten de twee elkaar niet te breken. En dus ging het weer richting een tie-break, nu voor een plek in de finale. Djokovic kwam al snel op een 4-0 voorsprong, maar Thiem toonde veerkracht en maakte ’even vijf punten op rij: 5-4 voor de Oostenrijker. Bij 6-5 en het vijfde matchpoint was het raak: game, set and match Thiem.

Thiem veroverde ruim twee maanden geleden op de US Open zijn eerste grandslamtitel. Aan het begin van het seizoen bereikte de Oostenrijker ook de finale van de Australian Open, maar daarin moest hij het afleggen tegen Djokovic.

Nerveus

De Oostenrijker toonde veerkracht en boekte de driehonderdste zege uit zijn carrière. „Dit was een mentaal gevecht”, zei Thiem, die nu vijf van de laatste zeven duels met Djokovic heeft gewonnen. „De tiebreak van de tweede set was zó spannend. Ik dacht dat ik na mijn eerste grandslamtitel in New York op zulke momenten wat rustiger zou zijn, maar nee. Ik was net zo nerveus als daarvoor. Alle partijen hier op de ATP Finals zijn zo ’close’, maar dat komt omdat de beste tennissers ter wereld hier tegenover elkaar staan.”

Zowel Thiem als Djokovic was bijzonder dominant op eigen service. Thiem leverde geen enkele keer zijn servicebeurt in, Djokovic deed dat één keer in de eerste set. De Oostenrijker sloeg wel een paar keer een dubbele fout in de tiebreaks, onder meer op een van zijn matchpoints.

Medvedev houdt Nadal uit eindstrijd ATP

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Rafael Nadal geplaatst voor de eindstrijd van de ATP Finals. De 24-jarige Medvedev, nummer 4 van de wereld, versloeg de 10 jaar oudere Spanjaard in de halve finales van het eindejaarstoernooi in drie sets: 3-6 7-6 (4) 6-3. De Rus strijdt zondag met Thiem om de titel in Londen.

Nadal blijft zo met een lege plek op zijn erelijst zitten. De nummer 2 van de wereld won vrijwel alles wat er te winnen valt op de tennisbaan, maar de ATP Finals nog nooit. Twee keer verloor Nadal de finale van het slottoernooi voor de acht beste tennissers van het jaar.

Medvedev is deze week nog altijd ongeslagen in Londen. De Rus versloeg Alexander Zverev, Djokovic en Diego Schwartzman in de groep en rekende op het Engelse hardcourt ook af met Nadal. Een break in de zevende game van de beslissende set bleek het beslissende moment in de partij. Zondagavond wacht voor Medvedev in de finale een nieuw duel met Thiem, die hem twee maanden geleden versloeg in de halve finales van de US Open.

„We hebben hier in Londen al twee keer samen getraind op het centercourt”, zei Medvedev. „Het waren veel goede rally’s. We zijn beiden in vorm, zondag zien we elkaar hier weer.” Na overwinningen op de nummers 1 en 2 van de wereld kan de Rus een cheque van ruim 1,5 miljoen dollar (omgerekend zo’n 1,3 miljoen euro) binnenhalen als hij ook de mondiale nummer 3 verslaat.