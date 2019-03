Hongarije levert Football Leaks-hacker uit

De Portugees, Rui Pinto, wordt onder meer verdacht van chantage en het schenden van privacy. De verdachte zou van de clubs Benfica, Sporting Portugal en FC Porto onder meer spelerscontracten, plannen van clubs en mailgesprekken hebben gestolen en openbaar hebben gemaakt.

De advocaten van Pinto zeggen zich niet neer te leggen bij de uitlevering en hoger beroep te overwegen. Ook willen ze dat hun cliënt wordt behandeld als 'klokkenluider' en niet als 'crimineel'.

,,Alles wat ik heb gedaan was in het belang van de Europese autoriteiten. Dat was nodig om ze inzicht te geven in de criminele activiteiten in de voetbalwereld", zei Pinto tijdens de hoorzitting die op de Portugese televisie werd uitgezonden.

Volgens Portugese media nam Pinto via zijn advocaat contact op met de betreffende Portugese clubs en probeerde hij de clubs te chanteren. Hij zou de documenten niet openbaar maken, als de clubs hem een flinke som geld zouden betalen.