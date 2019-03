Coup Roozemond compleet: definitief directeur Heerenveen

Daarmee heeft Roozemond zich in een paar maanden tijd opgewerkt tot de grote baas van de Friese club. Hij was al tijden de voorzitter van het Stichtingsbestuur, een controleorgaan van de club waarin onder meer sponsoren en supporters zijn vertegenwoordigd. Van daaruit zegde hij het vertrouwen op in de zittende rvc, nam hij vervolgens in dat orgaan de voorzittershamer over en besloot hij vervolgens ’tijdelijk’ de positie van de vertrokken Eisenga in te nemen. Darbij niet uitsluitend die rol desgevraagd definitief te gaan vervullen. Dat is nu gebeurd.

Medio februari besloot de rvc hem bij het stichtingsbestuur voor te dragen als algemeen directeur. Het bestuur besloot de voordracht over te nemen.

„Ik ben blij met het vertrouwen en deze kans als algemeen directeur. Vanaf het moment dat ik gedelegeerd bestuurder werd, heb ik gezegd dat ik deze uitdaging ook voor de lange termijn niet uit de weg ga. Essentieel was echter wel dat dit besluit breed zou worden gedragen”, zei de nieuwe directeur.

Supporters spreken in hun reacties op het officiële Twitter-account van de club hardop hun bedenkingen uit.