Routiniers Bayern ontbreken tegen Oranje

Bondscoach Joachim Löw wil aan de slag met een grotendeels nieuwe generatie en heeft de drie routiniers, die in 2014 de wereldtitel behaalden, laten weten dat ze niet meer nodig zijn.

,,Ik bedank Mats, Jérôme en Thomas voor de vele succesvolle en unieke jaren'', aldus Löw over het drietal van Bayern München. De verdedigers Hummels en Boateng zijn beiden 30 jaar, aanvaller Müller is 29.

Duitsland werd vorig jaar zomer bij het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld. Vervolgens eindigde het land als laatste in groep 1 van de A-divisie van de Nations League, achter Nederland en Frankrijk.

,,Dit is een duidelijk signaal van vernieuwing. De jonge jongens krijgen de kans'', aldus Löw, die de EK-kwalificatiereeks op 24 maart in Amsterdam tegen Oranje opent. Nederland speelt drie dagen eerder, in De Kuip, al een kwalificatieduel tegen Wit-Rusland