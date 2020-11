Slechte generale Liverpool in aanloop naar duel tegen Ajax

De door blessures geplaagde ploeg van trainer Jürgen Klopp zag twee treffers door ingrijpen van de VAR afgekeurd worden en kreeg twee strafschoppen tegen. De eerste werd gemist. Met de tweede maakte Gross een eerder opgelopen achterstand goed: 1-1.

Ondanks het puntenverlies neemt Liverpool in ieder geval voor even de koppositie over van Tottenham Hotspur, dat zondag een uitwedstrijd speelt tegen Chelsea. Liverpool was na een uur op voorsprong gekomen door een doelpunt van de Portugees Diogo Jota.

De strafschop in blessuretijd werd gegeven nadat arbiter Stuart Attwell op aanraden van de VAR de beelden was gaan bekijken. Daarop was te zien hoe Andy Robertson Danny Welbeck ongelukkig raakte. Dankzij Gross hield Brighton, met Joël Veltman in de basis, zo toch een punt over aan het bezoek van de kampioen.