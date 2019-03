Kelderman kopman van Sunweb in Parijs-Nice

De 27-jarige Amersfoorter mag in de Franse etappekoers, die acht ritten telt, voor een goed klassement gaan. In de Giro d'Italia en Tour de France moet Kelderman zich schikken in een dienende rol voor ploeggenoot Tom Dumoulin.

,,We gaan naar Parijs-Nice met ambities voor het klassement en voor de sprint'', zegt ploegleider Marc Reef. De Australiër Michael Matthews moet Sunweb aan dagsucces helpen in de vlakke etappes en de ritten met een lastige aankomst. Kelderman en Matthews krijgen in de wedstrijd uit de UCI WorldTour steun van Roy Curvers, Martijn Tusveld, de Belgen Jan Bakelants en Louis Vervaeke en Casper Pedersen uit Denemarken.

Sam Oomen debuteert zaterdag in Strade Bianche, een hoog aangeschreven eendagskoers door de Italiaanse regio Toscane met start en finish in Siena. De Deense broers Søren en Asbjørn Kragh Andersen staan voor het eerst samen aan de start namens Sunweb.