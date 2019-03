Robben traint weer mee met de groep

Begin februari sloot Robben ook al even aan bij de selectie van coach Niko Kovac, maar dat was van korte duur. Robben bleef last houden.

Naast de buitenspeler deden ook de Fransman Franck Ribéry en de Duitser Leon Goretzka dinsdag weer met de groep mee. Ribéry liep een kleine twee weken terug een infectie aan zijn maag en darmen op. Goretzka stond sinds enige tijd aan de kant met enkelproblemen.

Bayern hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg. De ploeg van Kovac heeft na 24 speelronden net zoveel punten als koploper Borussia Dortmund.