Terpstra en Boom afgetroefd in Wallonië

De 25-jarige Fransman was de sterkste in de sprint van het kopgroepje waarin vier Nederlanders zaten. Niki Terpstra kwam nog achter de Belg Aimé De Gendt als derde over de streep, Lars Boom werd vierde. Diens ploeggenoten Elmar Reinders en Jesper Asselman van Roompot-Charles werden respectievelijk achtste en negende.

Boom en Terpstra, in 2016 en vorig jaar winnaar van Le Samyn, maakten in de finale de sterkste indruk. De twee Nederlanders keken echter vooral naar elkaar toen de Belg Tim Declercq (Deceuninck - Quick-Step) op een kilometer van de streep in de aanval ging. De moegestreden Declercq viel echter al snel stil en kon onder aanvoering van een ploeggenoot van Boom weer worden ingerekend.

De 33-jarige Brabander ging de sprint van ver aan, in een poging zijn eerste zege voor Roompot-Charles te pakken. Boom hield het echter niet vol. Hij uitte zijn teleurstelling door al voor de finish een ferme klap op zijn stuur te geven. Terpstra kon zijn oude ploeggenoot Sénéchal van Deceuninck - Quick-Step ook niet voorblijven.

Jip van den Bos

Bij de vrouwen ging de zege naar Jip van den Bos. De 22-jarige Nederlandse van Boels-Dolmans soleerde naar haar eerste profzege. Van den Bos eindigde zaterdag al als derde in de 'Omloop', gewonnen door ploeggenote Chantal Blaak.