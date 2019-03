Toptalent Ihattaren verlengt bij PSV

Ihattaren maakte zaterdag tegen Excelsior zijn basisdebuut voor PSV. De Eindhovenaren haalden het talent negen jaar geleden al naar de Herdgang.

„Er komt in korte tijd veel op me af”, zegt Ihattaren op de website van PSV. „Maar ik ga altijd volle bak. Druk of geen druk. Ik ben vooral bezig met voetbal en daarin is mijn familie erg belangrijk. Ik zal hard moeten blijven trainen, hoop natuurlijk op veel speelminuten en ga er alles aan doen zo snel mogelijk een plekje in de kleedkamer van het eerste te verdienen. Het grootste doel voor nu is kampioen worden.”