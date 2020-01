ADO verhuurt doelman Mike Havekotte aan Dordrecht

De opzet van de deal is dat Havekotte meer aan spelen toekomt. De oud-keeper van Excelsior en FC Utrecht maakte in de zomer van 2018 de overgang naar ADO Den Haag en kwam daar tot dusver tot twee optredens in de eredivisie.

Havekotte staat nog tot 2021 onder contract bij ADO, waar hij de komende zomer terugkeert. "Voor nu is het goed voor mij om wekelijks te keepen en Dordrecht biedt mij een mooie kans om een half jaar ervaring op te doen", zegt Havekotte.

ADO staat momenteel op de voorlaatste plaats in de eredivisie.