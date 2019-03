ManUnited doet CL-return niet schriftelijk af

De Engelse club verloor op het eigen Old Trafford de eerste ontmoeting met Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League met 2-0. Nog nooit wist een team dat in de knock-outfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi thuis de eerste wedstrijd met 2-0 verloor de volgende ronde te halen.

,,Maar wij zullen de return zeker niet schriftelijk afdoen'', zei Solskjaer een dag voor het duel met PSG in het Parc des Princes. ,,Iedereen denkt dat we eruit gaan, maar we laten ons niet zomaar uit dit toernooi zetten. Als niemand in je gelooft, moet je karakter tonen. Ons doel is niet zozeer om historie te schrijven, ons doel is de kwartfinales halen. Als we op ons best spelen, kunnen we PSG aan.''

ManUnited kan bouwen op een ijzersterke serie in uitwedstrijden. Alle acht wedstrijden onder Solskjaer buiten Old Trafford werden gewonnen, onder meer bij Tottenham Hotspur, Arsenal en Chelsea. ,,Buitenshuis presteren we fantastisch. Dat vertrouwen nemen we mee naar Parijs'', aldus Solskjaer. ,,Het zou mooi zijn als we voor rust kunnen scoren. Bij een stand van 0-1 weet je dat er in de tweede helft van alles kan gebeuren.''