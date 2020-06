Sagan ontbreekt in wielerklassiekers

De Slowaak zou eigenlijk de grote voorjaarskoersen combineren met de Ronde van Italië, maar dat is met de nieuwe kalender naar aanleiding van de coronacrisis niet meer mogelijk. Na de Giro rijdt Sagan ook nog de Tour de France.

De laatste keer dat de drievoudig wereldkampioen in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was in 2013. Hoewel hij beide koersen pas één keer won, was hij vrijwel altijd een van de smaakmakers.

Sagan opent zijn seizoen op 1 augustus Acronis, waarna hij Italië blijft voor Milaan-Turijn en Milaan-San Remo. Via het Critérium du Dauphiné trekt hij naar de Tour, waarna hij in oktober zijn debuut in de Giro maakt.