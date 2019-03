Voetbalfans voeren actie voor staanplaatsen

De verzamelde internationale supportersorganisaties roepen daarbij de Europese voetbalunie UEFA in een open brief op om het verbod op staanplaatsen te schrappen. Het Supporterscollectief Nederland ondersteunt het initiatief.

„We vragen de UEFA om het 21 jaar oude verbod te heroverwegen en supporters de keuze te geven tussen zitten of staan”, betogen de verenigde fans. „Het verbod was bedoeld als snelle oplossing na diverse stadionrampen, maar inmiddels is aangetoond dat de staanplaatsen niet de oorzaak waren van deze rampen”, aldus de supporters.

Volgens de fans kunnen de tickets voor staanplaatsen goedkoper zijn. „Daardoor blijven stadions toegankelijk voor supporters met diverse leeftijden, inkomens en achtergronden.”

De supporters wijzen onder meer op de huidige situatie in Duitsland. „Wekelijks steunen zo’n 100.000 supporters hun club staand en dragen daarmee bij aan de veelgeprezen sfeer in de Duitse stadions.”