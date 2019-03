Leiding Schalke neemt opmerkelijk besluit

„We hoeven niet om de hete brij heen te draaien, we zijn in een strijd tegen degradatie aanbeland”, zei Schneider bij zijn presentatie in Gelsenkirchen. „We moeten zo snel mogelijk uit die negatieve spiraal komen.”

Schalke werd zaterdag voor eigen publiek vernederd door Fortuna Düsseldorf (0-4). Duitse media gingen er vanuit dat de eerste daad van Schneider het ontslaan van Tedesco zou zijn. Als mogelijke opvolger zong de naam van Huub Stevens al rond. De 65-jarige Limburger zit bij Schalke in de raad van toezicht en had een belangrijke stem in de aanstelling van Schneider.

Schalke, afgezakt naar de veertiende plek in de Bundesliga, speelt vrijdag tegen Werder Bremen. „We kunnen ons niet meer zulke wedstrijden als tegen Düsseldorf veroorloven”, zei Schneider, die zich niet liet verleiden tot een openlijke steunbetuiging aan Tedesco. „Vrijdag wordt een belangrijke dag, we moeten dan alles op alles zetten.”