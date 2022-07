Premium Het beste van De Telegraaf

Frankrijk-kenner Damaris Egurrola: ’Wij kunnen dingen laten gebeuren’ Oranje Leeuwinnen ruiken bloed tegen Frankrijk

Door Lars van Soest

Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola kennen als spelers van Olympique Lyon de kracht van de Fransen. Ⓒ FOTO’S Getty Images & ANP/HH

ROTHERHAM - Waar Frankrijk door alles en iedereen werd gevreesd na de indrukwekkende 5-1 zege in het openingsduel met Italië, ruiken de Oranje Leeuwinnen in aanloop naar de kwartfinale van vanavond bloed. Daniëlle van de Donk zei het al, de Françaises zijn bepaald geen toernooitijgers, en ook in Engeland is het spel van Les Bleues alweer steeds bleuer gaan ogen. Ga maar na. Frankrijk had alle moeite met België (2-1) en tegen IJsland werd zelfs gelijkgespeeld (1-1). „Veel mensen denken misschien dat Frankrijk gaat winnen, maar wij zijn hier niet enkel om kaarten te verkopen. We willen meer. Ik denk sowieso dat er weinig teams zijn die er naar uitkijken om tegen ons te spelen”, aldus Mark Parsons.