Kluivert en Karsdorp in Romeinse wachtkamer

Trainer Eusebio Di Francesco wil zijn opstelling pas op het laatste moment onthullen. „Iedere speler in mijn selectie weet dat hij klaar moet zijn om te spelen. Vlak voor de wedstrijd kijk ik al mijn spelers in de ogen en dan weet ik wie er echt klaar zijn voor dit gevecht”, zei Di Francesco in het Estádio do Dragão.

De Romeinen wonnen drie weken geleden in de Italiaanse hoofdstad het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met 2-1, dankzij twee treffers van tiener Nicolò Zaniolo. Di Francesco weet echter dat Porto aan één doelpunt genoeg heeft om de laatste acht te halen.

Zijn ploeg verloor zaterdag de stadsderby tegen Lazio met 3-0, waardoor de toch al wankele positie van Di Francesco verder onder druk kwam te staan. „Het gaat niet om mij, het gaat om Roma. De derby heeft voor een mentale tik gezorgd, maar dit wordt een wedstrijd op leven of dood. Ik heb elf spelers nodig die gefocust zijn en het echte Roma kunnen laten zien.”