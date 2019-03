Ten Hag: ’Daar kun je ze pijn doen’

Volgens de oefenmeester is het anders met Varane en Nacho naast elkaar. „Ramos is top van de wereld. Daar hebben ze nu toch problemen. Je ziet toch dat het echt een duo is, Ramos en Varane. Daar kunnen we ze pijn doen”, zegt hij voor de camera van Veronica.

Ten Hag is niet van plan om vanaf de start van de wedstrijd ’te gaan stormen’. „Ik denk juist dat zíj gaan stormen. Maar zij kunnen erg variabel spelen. Het is zaak om daar goed mee om te gaan. We moeten de beginstorm overleven en daar waar het kan moeten we voetballen. We hebben meerdere plannen.”

Dat Ajax überhaupt nog kans maakt op de kwartfinale van de Champions League verbaast hem niet. „We zijn zelfbewust. Het zegt wat over de prestaties en progressie die we hebben doorgemaakt. Dit is het allerhoogste podium en dat prikkelt. De spelers willen los en hebben er zin in.”