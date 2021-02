Chelsea morst dankzij heerlijke goal Takumi Minamino punten bij Southampton

Met Hakim Ziyech op de bank liep Chelsea voor rust tegen een achterstand aan. Takumi Minamino - die sinds hij van Liverpool gehuurd is helemaal lijkt opgeleefd - maakte de goal voor Southampton. De Japanner bleef ijzig kalm en wachtte de bewegingen van doelman Édouard Mendy en verdediger Cesar Azpilicueta, alvorens hij binnenschoof.

Na rust kwam Chelsea snel op gelijke hoogte via een door Mason Mount benutte strafschop. De Londenaren mochten blij zijn dat ze niet alsnog verloren, want Southampton was het dichtst bij een tweede treffer. Jannik Vestergaard trof met zijn kopbal de lat.

Met nog een kwartier te gaan bracht Thomas Tuchel Ziyech in het veld voor Callum Hudson-Odoi, die opmerkelijk genoeg zelf pas in de rust was ingevallen. Hij slaagde er niet om nog iets te forceren voor ’The Blues’.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League