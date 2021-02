Everton wint voor het eerst in 22 jaar stadsderby op bezoek bij dolend Liverpool

Everton kende een droomstart op Anfield. Richarlison vertrok na een pass van James Rodriguez op precies het juiste moment en rondde al binnen drie minuten succesvol af. Liverpool kreeg na een halfuur nog een klap te verwerken toen captain Jordan Henderson het veld moest verlaten. De middenvelder was tot dat moment verantwoordelijk voor de beste doelpoging van de thuisploeg, maar Jordan Pickford redde knap.

Na deze pauze was het al snel een paar keer Sadio Mané die een paar in stelling werd gebracht, maar steeds kwam hij net niet goed om ten volle te koppen dan wel te schieten. De beste kans kreeg Mohamed Salah, maar hij stuitte op Pickford. Acht minuten voor tijd besliste Gylfi Sigurdsson de wedstrijd vanaf elf meter. Scheidsrechter Chris Kavanagh gaf een strafschop - hoewel de VAR hem op andere gedachten poogde te brengen - waarna de IJslander koeltjes binnenschoof.

Liverpool - dat zijn laatste vier competitiewedstrijden verloor - en Everton staat nu beide op 40 punten in de Premier League. Everton heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Chelsea morst bij Southamtpon

Chelsea heeft slechte zaken gedaan in de strijd om de Champions League-tickets. Op bezoek bij Southampton heeft het twee punten laten liggen (1-1).

Met Hakim Ziyech op de bank liep Chelsea voor rust tegen een achterstand aan. Takumi Minamino - die sinds hij van Liverpool gehuurd is helemaal lijkt opgeleefd - maakte de goal voor Southampton. De Japanner bleef ijzig kalm en wachtte de bewegingen van doelman Édouard Mendy en verdediger Cesar Azpilicueta af, alvorens hij binnenschoof.

Takumi Minamino opent de score Ⓒ ANP/HH

Na rust kwam Chelsea snel op gelijke hoogte via een door Mason Mount benutte strafschop. De Londenaren mochten blij zijn dat ze niet alsnog verloren, want Southampton was het dichtst bij een tweede treffer. Jannik Vestergaard trof met zijn kopbal de lat.

Met nog een kwartier te gaan bracht Thomas Tuchel Ziyech in het veld voor Callum Hudson-Odoi, die opmerkelijk genoeg zelf pas in de rust was ingevallen. Hij slaagde er niet in om nog iets te forceren voor ’The Blues’.

Remise Burnley

Zonder de geblesseerde Erik Pieters heeft Burnley thuis niet weten te winnen van West Bromwich Albion. De bezoekers speelden een uur met tien man na rood voor Semi Ajayi, maar dat was voor Burnley niet genoeg om een zege af te dwingen.

