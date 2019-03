SUPERSTUNT AJAX IN MADRID

Ajax-trainer Erik ten Hag begon niet geheel verrassend met de ’Tadic-variant’, waardoor Kasper Dolberg op de bank moest plaatsnemen. Real Madrid-trainer Santiago Solari besloot Gareth Bale te passeren.

Het vooraf verwachte stormachtige begin van De Koninklijke bleef inderdaad niet uit. Lucas Vazquez gaf vanaf rechts voor en Raphael Varane mocht zomaar vrij inkoppen: slechts de lat hield een vroege achterstand tegen.

Snelle voorsprong

Maar de eerste aanval van Ajax was wel meteen raak. Dusan Tadic werd weggestuurd en vond de meegelopen Hakim Ziyech, die de bal met links kon binnenschieten: 0-1 in de 7e minuut. Het was precies waar de ploeg van Ten Hag naar op zoek was, een snelle voorsprong. Misschien was het tegen de verhoudingen in, maar daar hadden de Amsterdammers maling aan.

Hakim Ziyech heeft Ajax op voorsprong gezet in Bernabeu Ⓒ ANP Pro Shots

Na deze snelle openingstreffer ging Real op jacht naar de gelijkmaker, maar Ajax hield zich goed staande. Met kort combinatievoetbal probeerden de withemden zich een weg door het centrum te banen, maar telkens strandden ze.

Slalom

En dus gebeurde het aan de andere kant. Tadic slalomde zich langs vier man en vond met een prachtige steekpass David Neres. De Braziliaan liep doelman Thibaut Courtois voorbij en kreeg Bernabeu stil: 0-2 in de 18e minuut.

David Neres zet Ajax op 0-2 Ⓒ REUTERS

Neres had de wedstrijd in de 21e minuut zelfs al kunnen beslissen. Ajax counterde weer vlijmscherp, maar zijn lob ging net naast. Real Madrid oogde - vooral in de omschakeling - zeer kwetsbaar, maar toch kreeg ook de equipe van Solari kansen. Het schot van Vazquez eindigde echter op de vuisten van André Onana.

Eigen succes

Het spel bleef op en neer golven. Tadic vond een paar minuten later de voeten van Courtois. Ondertussen moest Vazquez geblesseerd het strijdtoneel verlaten. Bale verving de rechtsbuiten. Vinicius Jr. had in de counter die kort daarna volgde wellicht moeten afleggen op de meegelopen Benzema, maar de jonge aanvaller besloot voor eigen succes te gaan, de bal eindigde in het zijnet. Bij deze actie raakte hij echter ook geblesseerd en ook hij moest zich al voor rust - in tranen - laten vervangen.

Ondertussen moest Real en dan met name Courtois handelend optreden bij een schot van de zeer gedreven spelende Neres. Madrid was rijp voor de slacht.

De uitstekende spelende Frenkie de Jong blokt het schot van Luka Modric. Ⓒ VI Images

Bale

Toch sleepte Bale zich vlak voor rust langs Mazraoui, maar weer zat het aluminium de Madrilenen dwars. Daar kwam Ajax goed weg. De rust werd dan ook bereikt met een 0-2 tussenstand.

Na de theepauze zette Real meteen druk. Een poging van de ingevallen Marco Asensio eindigde net naast het Ajax-doel. Ondertussen gaf de geweldig spelende Tadic een briljante assist op Donny van de Beek, maar de middenvelder vond met links uit een moeilijke hoek Courtois. De Ajacieden kregen ruimte om te voetballen en zodoende kreeg Ziyech weer een schietkans.

Bloedstollend

De ploeg van Ten Hag ging op dezelfde voet verder als de uitstekende eerste helft, maar Benzema was in minuut 58 desondanks heel dicht bij een goal. Hij ging met gemak langs Ziyech, maar zijn schot ging rakelings naast.

Uitblinker Tadic gaf Ajax even later wat het verdiende: hij maakte de 0-3. En hoe. Hij schoot de bal vanaf rand 16 fantastisch in de kruising. Vervolgens werd er echter vijf minuten gediscussieerd: was de bal van Mazraoui over de zijlijn of niet? De bal leek uit te zijn, maar leidsman Brych besloot de treffer na lang overleg met de VAR toch goed te keuren.

Dusan Tadic juicht na zijn prachtige 3-1. Ⓒ AFP

’Klasse’ Schöne

Enkele minuten later had Bale de 1-3 moeten maken, maar zijn ietwat zwakke inzet met rechts belandde op het lichaam van Onana. Uiteindelijk was daar toch de bijna onvermijdelijke 1-3. Asensio schoot in de 68e minuut knap raak met links.

Het bleek slechts voor de statistieken. Lasse Schöne liet zien hoe je een vrije trap moet nemen. Vanuit een uitermate moeilijke hoek verraste hij de grabbelende Courtois: 1-4, het deed denken aan de goal die Pierre van Hooijdonk ooit namens Feyenoord tegen Freiburg maakte. Het was de genadeklap.

Keeper Thibaut Courtois van Real Madrid is kansloos op de 4-1 van Lasse Schone van Ajax. Ⓒ ANP

Gifbeker

Real probeerde het daarna nog wel, maar zag in dat het een kansloze missie was. Zelfs toen De Koninklijke met twee man alleen op Onana afstormden, ging het fout.

Alles ging mis voor Real deze avond. In een week waarin de Spaanse recordkampioen uit de nationale beker vloog en eigenlijk al werd uitgeschakeld voor de landstitel, moest de gifbeker tegen Ajax helemaal leeg.

Dat Ziyech vlak voor tijd voor open doel nog vergat de 1-5 te maken, deerde eigenlijk bijna niemand meer. De Ajax-fans namen afscheid van de wedstrijd met ’Ramos, bedankt’, een veelzeggend lied, verwijzend naar de expres gepakte gele kaart in de wedstrijd in Amsterdam. Dat Nacho nog een tweede gele kaart kreeg wegens commentaar op de leiding was voor de statistieken.

En Ajax, Ajax verdiende het in dit tweeluik om de kwartfinale van de Champions League te halen. Met de Amsterdammers in deze vorm lijkt het weinig uit te maken tegen wie de ploeg van Ten Hag gaat loten.

