Tadic in voetsporen Litmanen

De Fin was in 1995 en 1996 goed voor ten minste zes doelpunten en Tadic bereikte dat aantal in Bernabeu ook.

De uitblinkende Serviër moest wel langer wachten dan Litmanen voordat hij kon juichen. De VAR had heel lang nodig of de bal daarvoor wel of niet uit was geweest. Zelfs thuisfluiter Felix Brych besloot de goal uiteindelijk goed te keuren.

Bekijk ook: SUPERSTUNT AJAX IN MADRID