Mirakel blijft uit in Dortmund, Spurs door

De Engelse ploeg was ook in de return te sterk voor Borussia Dortmund. Onder leiding van arbiter Danny Makkelie eindigde het duel in Duitsland in 0-1. De Spurs hadden op Wembley al met 3-0 gewonnen van de Duitse koploper.

Borussia Dortmund speelde vanaf de aftrap vol op de aanval. De gewenste snelle openingstreffer bleef echter uit. Dat was deels de verdienste van de solide doelman Hugo Lloris. Hij kreeg bovendien steun van zijn ploeggenoten, die vol overgave verdedigden. In het gehaaste spel van de thuisclub verzuimden met name Marco Reus en Mario Götze de score te openen.

De Spurs konden voor de rust nauwelijks onder de Duitse druk vandaan komen. De eerste grote kans, kort na de pauze, leverde meteen een treffer op. Harry Kane scoorde op aangeven van Moussa Sissoko met een bekeken schot (0-1). Het was zijn 24e treffer in Europa voor de Spurs en daarmee is hij nu clubtopscorer. Na die goal was het tweeluik definitief beslist.