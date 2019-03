Ajax zegen voor Champions League

Ajax haalde in het seizoen 2002-2003 ook de kwartfinales, toen de Champions League nog bestond uit twee groepsfases en de knock-outfase pas in de kwartfinales begon. De ploeg die toen onder leiding stond van trainer Ronald Koeman moest over twee duels buigen voor AC Milan (2-3).

De laatste keer dat Ajax een knock-outfase in de Champions League overleefde, was in 1997. Ook toen gebeurde dat in Madrid. De Portugese middenvelder Dani schoot Ajax in de verlenging langs Atlético Madrid en naar de halve finales: 2-3.

Ajax hoort op vrijdag 15 maart met welke club het gaat strijden om een plek in de halve finales. Op die dag vindt rond 12.00 uur de loting plaats op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.

Door de zeer knappe zege van Ajax krijgt de Champions League voor het eerst in drie jaar een nieuwe winnaar. Real won de afgelopen drie edities.

Odense BK

Ajax heeft bovendien de bijzondere prestatie van Odense BK herhaald. De Deense club verloor in 1994 in de achtste finales van de UEFA Cup thuis met 3-2 van Real Madrid, maar bereikte alsnog de kwartfinales door in Estadio Santiago Bernabéu met 2-0 te winnen. Odense BK was tot dinsdag de enige club die in Europees verband zoiets presteerde tegen Real Madrid.

Ajax volgde in de Spaanse hoofdstad het voorbeeld van de bescheiden club uit Denemarken. De Amsterdammers moesten drie weken geleden in de eigen Johan Cruijff ArenA met 2-1 buigen voor de 'Koninklijke'. De ploeg van trainer Erik ten Hag dwong dinsdag echter een plek in de kwartfinales af door de club die de afgelopen drie jaar de Champions League won met 4-1 te vernederen.

Het is de tweede keer dat Ajax de titelhouder in de Champions League weet uit te schakelen. Dat lukte ook in de finale in 1995, toen de Amsterdamse ploeg in Wenen met 1-0 won van AC Milan dankzij een laat doelpunt van invaller Patrick Kluivert.