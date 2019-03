De Ligt: ’We zijn nog niet klaar’

ij vervolgt voor de camera van Veronica. „Natuurlijk, dat we hier winnen is ongelofelijk. Real geeft ruimte weg en dit zijn ze niet gewend. We wilden vooruit voetballen, dat hadden we vooraf besproken.”

De Ligt gaat verder: „We hebben laten zien dat we iets kunnen. Wat alleen ontbrak was het scoren in Amsterdam. We hebben gestreden voor elkaar en waren misschien wel op ons best. Anders win je hier niet.”

De aanvoerder van Ajax sluit nu niets meer uit in de Champions League. „Dit is wel de titelhouder. We hebben het Bayern al lastig gemaakt en Real nu uitgeschakeld. We zijn nog niet klaar, denk ik.”