Video: Alle Ajax-goals op een rij

Voor het eerst in 2003 staat Ajax weer in de kwartfinale van de Champions League. En dat na een nederlaag van 1-2 drie weken geleden in de Johan Cruijff ArenA tegen Real, dat dit seizoen zo goed als zeker met lege handen blijft. Ajax verdiende de premie van 10,5 miljoen euro van de UEFA. De inkomsten dit seizoen in de Champions League benaderen nu al de 75 miljoen euro.

Bekijk hieronder alle Ajax-doelpunten: