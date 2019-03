De Jong volgt Huntelaar in Spaans feestgedruis

„Maar ik ben natuurlijk vooral blij voor Ajax en de fans”, sprak de begaafde middenvelder bij Veronica na de galavoorstelling in Madrid (1-4). „Het is geweldig om met deze cijfers van Real Madrid te winnen en dan ook nog eens in Bernabeu. De mensen hadden misschien nog wel iets verwacht van ons, maar niet op deze fantastische manier.”

Volgens De Jong deed Ajax ook al in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2) niet onder voor de Spaanse grootmacht. „Toen speelden we niet veel slechter dan nu, maar we hadden pech met de uitslag. Nu viel alles goed voor ons. Ja, ook voor mij. Ik speelde redelijk goed, maar maakte het in de slotfase bijna nog spannend. Ik had die bal nooit mogen verliezen op die plek, maar ik had kramp in beide benen. Op een avond als deze wordt zo’n fout gelukkig niet afgestraft.”

Klaas-Jan Huntelaar zat de hele wedstrijd op de bank, maar gaat na afloop helemaal uit zijn dak. Ⓒ REUTERS

Met de kwartfinale was De Jong nog niet bezig. „We zullen waarschijnlijk de underdog zijn, maar dat waren we voor dit tweeluik ook.”

Eerst gaat De Jong met de selectie van Ajax feestvieren. „Huntelaar kent vanwege zijn periode in Real wel wat leuke tenten in Madrid, vermoed ik. We laten de avond aan hem over.”

