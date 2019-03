Ten Hag: ’Nederlands voetbal mag Ajax wel bedanken’

„Dit zat vrij dicht tegen perfectie aan”, beaamde hij bij Veronica. „Alles klopte bij ons. We hebben het zelf afgedwongen. Ik vind dat we over twee wedstrijden gezien verdiend doorgaan. Het was grote klasse wat we vanavond aan kwaliteiten hebben getoond in Madrid.”

Ten Hag was vooraf al voorzichtig optimistisch over de goede afloop van de return, na de onverdiende thuisnederlaag vorige maand (1-2). „We hadden geloof, trots en vertrouwen. Ook onze fans hadden dat. Een aantal experts hebben daar vraagtekens bij gezet, maar wij hebben laten zien dat we een heel goede ploeg hebben. Dat we heel veel in ons mars hebben. Ik heb absoluut genoten van mijn ploeg. Ik kan niet anders dan al mijn spelers een groot compliment maken.”

De oefenmeester wilde ook nog even een compliment geven aan de wedstrijdzaken van de KNVB. „Ook daar was veel scepsis over, maar het was in het belang van de Eredivisie. En daar heeft dit wel aan bijgedragen. We moeten meer vanuit het collectief denken, we kijken teveel naar onszelf. Dit is allemaal in het belang van de Eredivisie. Het Nederlands voetba mag Ajax wel bedanken, wij halen de punten binnen voor Nederland.”

