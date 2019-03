’Verbazing Van der Velde verbaast mij’

De machtsgreep van Cees Roozemond, hier naast oud-voorzitter Riemer van der Velde op de tribune, is compleet bij SC Heerenveen nu hij voor onbepaalde tijd is benoemd tot algemeen directeur. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

HEERENVEEN - De ’Coup van Cees’ is voltooid. Cees Roozemond (59), de nieuwe algemeen directeur van SC Heerenveen, wil van die benaming zelf niks weten. Feit is wel dat hij zich in een paar maanden tijd heeft opgewerkt vanuit een controleorgaan van de club (het stichtingsbestuur) tot de nieuwe grote man. De ’tijdelijke’ opvolger van de vertrokken Luuc Eisenga blijft nu voor onbepaalde tijd zitten. Dat maakte een stortvloed aan negatieve reacties los.