De Wit verzette zich tegen rentree Allach

De Wit was geen voorstander van het terughalen van Allach, maar de raad van commissarissen en clubeigenaar Valeriy Oyf hebben zich niks aangetrokken van zijn bezwaren en hun voornemen doorgezet. Vitesse maakte twaalf dagen geleden bekend, dat De Wit na een ziekteverlof van twee weken de club per direct verliet.

Allach werd afgelopen maandag gepresenteerd als technisch directeur na enkele weken van gesprekken, waarin het nodige oud zeer uit de wereld moest worden geholpen. De technisch directeur vertrok in november 2017 plotseling naar het Israëlische Maccabi Haifa en botste in de daaraan voorafgaande periode met de raad van commissarissen en dan vooral Valeriy Oyf, tegenwoordig eigenaar van de club.

Allach en de toenmalige trainer Henk Fraser ergerden zich in die periode in toenemende mate aan de bemoeizucht van Oyf op het technische vlak. Hoewel Allach en De Wit eerder goed samenwerkten, ontstonden er ook scheuren in hun verstandhouding, omdat de technische mensen vonden dat de algemeen directeur hen uit vrees voor zijn eigen hachje onvoldoende rugdekking gaf in de discussies met de raad van commissarissen. Gezien die voorgeschiedenis leek het De Wit onverstandig om voor een tweede maal in zee te gaan met Allach, maar zijn bezwaren werden weggewoven.

De onenigheid over de terugkeer van Allach was niet het enige discussiepunt tussen De Wit en de raad van commissarissen en clubeigenaar Valeriy Oyf. Een ander hoofdpijndossier was het hoofdsponsorschap. Vitesse was erg tevreden met Droomparken als shirtsponsor en rekende op een langjarige samenwerking, maar het vakantieparkenconcern maakt na één seizoen alweer de overstap naar Feyenoord. De relatie met Swoop, vorig seizoen, liep uit op een echec. De firma ging failliet en heeft een aanzienlijk deel van het sponsorbedrag nooit overgemaakt.

Tot slot is de voortdurend teruglopende publieke belangstelling in het Gelredome een doorn in het oog bij de clubeigenaar. In het seizoen 2013/2014, het eerste volledige seizoen met De Wit als algemeen directeur, trok Vitesse nog gemiddeld 18.982 toeschouwers. Dat is teruggelopen naar een gemiddelde van 14.719 dit seizoen, een achteruitgang van 22 procent.

Vitesse laat weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld en dat Joost de Wit in goed overleg met de raad van commissarissen de club heeft verlaten. De Wit zelf geeft aan geen behoefte te hebben aan het geven van een reactie.