Talenten als TeamNL in autosport

Het vijftal maakt deel uit van het zogeheten KNAF Talent First-programma, dat wordt gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF. Om meer aan te sluiten bij de sportkoepel en andere sportbonden kiest de autosport nu ook voor de naam TeamNL. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde is bondscoach van de talentvolle rijders.

Van de genoemde coureurs komt Van Kalmthout dit jaar uit in het Indy Lights Championship, het laatste voorportaal voor de IndyCar Series. Verschoor hoopt namens MP Motorsport op een stoeltje in de Formule 2 of Formule 3. Van Berlo en Van der Helm maken hun debuut in de autosport in het SMP Formule 4 Noord-Europese zonekampioenschap (NEZ).