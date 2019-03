DOSSIER superstunt Ajax: reacties, video’s en analyses

Het begint natuurlijk met nagenieten. De ene goal was nog mooier dan de andere. Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne zorgden voor het kwartet aan doelpunten in Madrid.

Met de uitschakeling van Real werd door Ajax ook de Madrileense arrogantie afgestraft. Aanvoerder Sergio Ramos pakte in Amsterdam opzettelijk geel, zodat hij naar zijn idee er in de kwartfinale weer gewoon bij zou zijn. Op de tribune in Bernabeu moest de Spanjaard lijdzaam toezien hoe zijn ploeg over de knie werd gelegd. „Ramos bedankt”, klonk het uit de kelen van de 4000 meegereisde Ajax-supporters.

Ajax-watcher Mike Verweij was in Madrid ter plekke en analyseerde na afloop de wedstrijd. „Het klopte, de spelers gingen voor elkaar door het vuur. Ook een topprestatie van Ten Hag.” Verder spraken we voor de camera met aanvoerder Matthijs de Ligt en Donny van de Beek. „Heel beslissend natuurlijk. Dat was zeker het kantelpunt in de wedstrijd”, doelde De Ligt op het moment dat het spel zo’n vijf minuten stil lag omdat de VAR het derde doelpunt van Ajax nog goed moest beoordelen. „Het geloof zag je de hele tijd. Je ziet als je gelooft, dan kan je veel bereiken”, stelde Van de Beek.

Ajax-trainer Erik ten Hag was na de historische triomf in Madrid de koning te rijk. „Dit zat vrij dicht tegen perfectie aan”, beaamde hij. „Alles klopte bij ons. We hebben het zelf afgedwongen. Ik vind dat we over twee wedstrijden gezien verdiend doorgaan. Het was grote klasse wat we vanavond aan kwaliteiten hebben getoond in Madrid.”

In zijn analyse gaat chef voetbal Valentijn Driessen dieper in op het succes van Ajax. „Vandaag zal heel Europa weer over dit Ajax praten, nog meer dan twee jaar geleden toen de finale van de Europa League werd gehaald en verloren. De Ajacieden van gisteren zijn doorgedrongen tot de laatste acht van Europa en de manier waarop met de geniale Tadic en strateeg De Jong biedt perspectief tot meer”, schrijft hij.

Dusan Tadic bejubelt zijn fantastische en beslissende (0-3) goal voor Ajax. Ⓒ EPA

Dusan Tadic was één van de grote uitblinkers en besliste met de prachtige 0-3 de wedstrijd. Daarnaast bereidde hij twee doelpunten voor. Het gerenommeerde voetbalblad France Football beloonde de voetballer van Ajax met een 10. Een zeldzaam cijfer, dat nauwelijks door de Fransen wordt uitgedeeld.

Als toekomstig speler van FC Barcelona deed Frenkie de Jong meer dan goed werk voor zijn nieuwe club door met Ajax aartsrivaal en titelhouder Real Madrid uit te schakelen in de Champions League. „Maar ik ben natuurlijk vooral blij voor Ajax en de fans”, sprak de begaafde middenvelder na de galavoorstelling in Madrid (1-4). „Het is geweldig om met deze cijfers van Real Madrid te winnen en dan ook nog eens in Bernabeu.

Het lukte Johan Cruijff al eens om flink uit te halen in Madrid (0-5, red) en dat is de Johan Cruijff Foundation nog niet vergeten. ,,Waarom zou je geen rijkere club kunnen verslaan? Ik heb nog nooit een zak met geld een goal zien maken”, is te lezen op Twitter. Johan Cruijff sprak deze befaamde woorden ooit uit.

Uitzinnig van vreugde vierden de spelers van Ajax direct na het laatste fluitsignaal de spectaculaire zege bij Real Madrid. Bekijk hieronder de foto’s.

De sensatie van Ajax werd ook in Amsterdam met veel vreugde ontvangen. Ook daar gingen de supporters compleet los nadat hun club in de avonduren de titelverdediger van de Champions League, Real Madrid, had uitgeschakeld.